"أيقونة عالمية".. الـ"فيفا" يتغنى بمحمد صلاح (فيديو)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" بإنجاز محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي وصل إلى هدفه رقم 50 بقميص منتخب "الفراعنة".

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر أمام ضيفه منتخب مالاوي (2-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الفيفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خمسون هدفا بقميص منتخب مصر

أسطورة محمد صلاح على الصعيد الدولي جعلته يتحول لـ"أيقونة عالمية".

خمسون هدفًا بقميص منتخب مصر 🇪🇬🔥



أسطورة محمد صلاح على الصعيد الدولي جعلته يتحول لـ"أيقونة عالمية" 👏🌍@MoSalah | @EFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 25, 2023

بدوره، نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقطع فيديو ملخص للمباراة، تحت عنوان:"محمد صلاح يقود مصر لفوزها الثاني في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 على حساب مالاوي".

📹 ملخص المباراة: 🇪🇬 2-0 🇲🇼



محمد صلاح يقود مصر لفوزها الثاني في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 على حساب مالاوي 👌#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @EFApic.twitter.com/QEwiiOq0dv — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 24, 2023

المصدر: "twitter/fifaworldcup "