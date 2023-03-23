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محمد صلاح وزوجته في حدث رمضاني واغنية بصوت عمرو دياب (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح وزوجته في حدث رمضاني واغنية بصوت عمرو دياب (فيديو)
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شارك النجم المصري محمد صلاح وزوجته وابنتاه في إعلان جديد لإحدى شركات المحمول بمصر، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، مع أغنية "شكرا من هنا لبكرة" بصوت الفنان عمرو دياب.

وظهر في الجزء الأخير من الإعلان محمد صلاح مع زوجته وابنتيه مكة وكيان، كدليل على دعمهن له في مشواره المهني، حتى أصبح واحدا من أهم وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

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وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان، حيث دشنوا وسما باسم "شكرا عمرو دياب"، تصدر موقع "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن محمد صلاح يستعد مع منتخب بلاده لخوض مواجهتين ضد مالاوي، يومي 23 و28 مارس الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام 

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