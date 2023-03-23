محمد صلاح "يغرد" بمناسبة شهر رمضان

حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان.

وكتب محمد صلاح "تغريدة" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين".

رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين — Mohamed Salah (@MoSalah) March 22, 2023

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ويستعد النجم المصري مع منتخب بلاده لمواجهتي مالاوي يومي 24 و28 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2024 بكوت ديفوار (الساحل العاج).

يذكر أن محمد صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، شارك في 55 مباراة دولية مع منتخب "الفراعنة"، سجل خلالها 42 هدفا.

المصدر: "twitter/MoSalah"