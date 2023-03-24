محمد صلاح يشارك متابعيه بصورة عائلية

نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة عائلية عبر صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك محمد صلاح وزوجته وابنتاه في إعلان جديد لإحدى شركات المحمول بمصر، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، مع أغنية "شكرا من هنا لبكرة" بصوت الفنان عمرو دياب.

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وظهر في الجزء الأخير من الإعلان محمد صلاح مع زوجته وابنتيه مكة وكيان، كدليل على دعمهن له في مشواره المهني، حتى أصبح واحدا من أهم وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم منتخب بلاده في المباراة المرتقبة ضد مالاوي، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2024".

المصدر: "twitter/MoSalah"