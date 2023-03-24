شاهد.. النجم صلاح يقود مصر للفوز على مالاوي

أنجز منتخب مصر مهمته أمام ضيفه منتخب مالاوي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة.

🚨 هدف مصر الاول محمد صلاح 🔥🔥 pic.twitter.com/AssKgLYx6x — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) March 24, 2023

ومن ثم أحرز لاعب خط الوسط عمر مرموش هدف الأمان الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي جرى على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني في هذه التصفيات مقابل هزيمة واحدة، وتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D)، برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي إثيوبيا وغينيا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، قبل مواجهتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني منتخب مالاوي بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل فوز واحد حققه في الجولة الأولى، وتوقف رصيده عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT