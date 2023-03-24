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مصر في مواجهة مالاوي.. التشكيلة الأساسية والموعد اليوم

الرياضة

مصر في مواجهة مالاوي.. التشكيلة الأساسية والموعد اليوم
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب مالاوي، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024.

وجاء التشكيلة الأساسية لمنتخب "الفراعنة" على النحو التالي، لمواجهة ضيفه منتخب مالاوي، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

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لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

لخط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

لخط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

مصر في مواجهة مالاوي.. التشكيلة الأساسية والموعد اليوم
facebook/efasocial
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ويحتل منتخب مصر المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة (D) بفارق الأهداف عن كل من إثيوبيا ومالاوي، وغينيا أصحاب المراكز من الأول للثالث على الترتيب.

المصدر: وكالات 

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