أجور "خيالية" للاعبي الدوري الإنجليزي.. فما ترتيب صلاح ومحرز وزياش؟

استعرض تقرير عالمي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، التي شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في قائمة الخمسة الأوائل.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرا لشبكة "Sportrac" العالمية المتخصصة في الكشف عن رواتب نجوم كرة القدم في دوريات أوروبا الكبرى.

وحل محمد صلاح في الترتيب الرابع براتب سنوي بلغ 18.2 مليون جنيه إسترليني، بينما تصدر القائمة النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي براتب سنوي قدره 20.8 مليون جنيه إسترليني.

وتقاسم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، متصدر هدافي مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الثاني مع ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد براتيب سنوي قدره 19.5 مليون جنيه إسترليني، لكل منهما.

ويتساوى محمد صلاح مع الإنجليزي جادون سانتشو مهاجم نادي مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس براتب 18.2 مليون جنيه إسترليني، وتلاهما في المركز السادس الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، براتب 17 مليونا و680 ألف جنيه إسترليني.

وجاء الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم نادي تشيلسي في المرتبة السابع بـ16.9 مليون جنيه إسترليني، وتلاه مواطنه جاك جريليش نجم فريق مانشستر سيتي في الترتيب الثامن مناصفة مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد بـ15 مليون و600 ألف جنيه إسترليني، ويليهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز مدافع فريق تشيلسي براتب سنوي قدره 15 مليون و470 ألف جنيه إسترليني.

بينما احتل الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي في المركز الـ66 براتب سنوي قدره 6 ملايين و240 ألف جنيه إسترليني، بالاشتراك مع 13 لاعبا آخرين أبرزهم الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والغيني نابي كيتا من ليفربول، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والهولندي دوني فان دي بيك من مانشستر يونايتد.

أما المغربي حكيم زياش جناح فريق تشيلسي فجاء في الترتيب الـ90 براتب سنوي قدره 5.2 مليون جنيه إسترليني، بالاشتراك مع عدة لاعبين أبرزهم السويسري غرانيت دجاكا والإنجليزي إدوارد نيكيتاه من أرسنال، والفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير.

المصدر: وسائل إعلام