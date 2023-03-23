المواجهة الإيرانية الروسية على ملعب "آزادي" بطهران تنتهي بضربتي جزاء

ساد التعادل الإيجابي المباراة الدولية الودية بكرة القدم بين المنتخبين الإيراني وضيفه الروسي مساء اليوم الخميس في العاصمة طهران.

وضع لاعب خط الوسط الروسي أنطون ميرانتشوك منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الإيراني مهدي تارمي بهدف التعادل لأصحاب الأرض احرزه من ضربة جزاء أيضا، بحلول الدقيقة 47 من زمن اللقاء الذي جرى ملعب "آزادي" بطهران.

المصدر: "twitter/TeamRussia"