ملعب "آزادي" مسرحا للمواجهة الإيرانية الروسية اليوم

يحل المنتخب الروسي ضيفا على نظيره الإيراني مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (20:00) بتوقيت موسكو، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم على ملعب "آزادي" بالعاصمة طهران.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الروسي، فاليري كاربين، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإيراني، في ملعب "آزادي"، الذي يتسع لأكثر من 78 ألف متفرج:

39- سافونوف

4- كارافايف

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22- ليتفينوف

5- أوسيبينكو

26- خلوسيفيتش

23- كوزيايف

15- غليبوف

19- ميرانتشوك

10- زاخاريان

11- كومليتشينكو

21- زينكوفسكي.

Кузяев – капитан, Осипенко и Литвинов – пара центральных защитников. Стартовый состав сборной на матч #ИранРоссия 🇮🇷🇷🇺



#СборнаяРоссииpic.twitter.com/DiTeMJ26Yh — Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2023

المصدر: "twitter/TeamRussia"