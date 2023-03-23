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ملعب "آزادي" مسرحا للمواجهة الإيرانية الروسية اليوم

الرياضة

ملعب
Legion-Media
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يحل المنتخب الروسي ضيفا على نظيره الإيراني مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (20:00) بتوقيت موسكو، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم على ملعب "آزادي" بالعاصمة طهران.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الروسي، فاليري كاربين، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإيراني، في ملعب "آزادي"، الذي يتسع لأكثر من 78 ألف متفرج:

39- سافونوف

4- كارافايف

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مواجهة إيرانية روسية مرتقبة

22- ليتفينوف

5- أوسيبينكو

26- خلوسيفيتش

23- كوزيايف

15- غليبوف

19- ميرانتشوك

10- زاخاريان

11- كومليتشينكو

21- زينكوفسكي.

المصدر: "twitter/TeamRussia" 

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