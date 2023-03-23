مواجهة إيرانية روسية مرتقبة

قال المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم فاليري كاربين، إن "المنتخب الإيراني أقوى فريق لعبنا ضده في العام الماضي"، وذلك عشية مواجهة الفريقين اليوم الخميس في طهران.

وتحدث فاليري كاربين للصحافيين وشارك برأيه حول المنتخب الإيراني وإصابات لاعبي منتخب روسيا غولوفين وميرانتشوك وجيكيا، والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي.

Валерий Карпин: «За последний год Иран – самая сильная сборная, против которой мы играли»



Главный тренер сборной России пообщался с журналистами и поделился мнением о сборной Ирана, травмах Головина, Миранчука и Джикии и переходе в АФК: https://t.co/coG0Dki56hpic.twitter.com/Pb771pXwN5 — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2023

وفيما يلي حديث مدرب منتخب روسيا:

سؤال: فاليري غيورغيفيتش أخبرنا كيف وصل الفريق، هل كان الطريق طويلا من المطار؟ ماذا الذي لحقتم رؤيته في المساء؟

الجواب- طريق عادي. بالنسبة لنا، بالنسبة إلى روستوف، إنها قصة خرافية بشكل عام، أربع ساعات بالطائرة وساعة ونصف فقط بالحافلة.

بالنسبة لنا أربع ساعات بالطائرة، والسفر من ست إلى ثماني ساعات على متن الحافلة، لذلك سار كل شيء على ما يرام. رأينا الظلام فقط.

سؤال: ما رأيك في مباراة الغد؟ ما هو الوضع في المنتخب الروسي الآن، هل أثرت الإصابات بشكل كبير؟

الجواب- فيما يتعلق باللعبة أعتقد أنه سيكون المنافس الأقوى في السنوات الأخيرة. إيران أفضل منتخب في آسيا بفارق كبير. لذلك، نتوقع مباراة مثيرة للاهتمام. لقد تعرض أفضل لاعبينا للإصابات، غولوفين وجيكيا وميرانتشوك. كما تعرض مكارتشوك لمرض فيروسي. لذا فإن اللاعبين الأربعة الذين كنا نعول عليهم لن يشاركوا في المباراة.

سؤال: الآن من الصعب استبدال المصابين. هل سيتم استدعاء أحد في سان بطرسبورغ؟

الجوار- لنرى حسب الظروف. كيف ننهي المباراة أمام إيران. لا سمح الله من حدوث المفاجآت والمشاكل مع الإصابات، لنرى كيف سيشعر اللاعبين. سوف نقرر وفقا للوضع.

سؤال: ما هي حالة أرضية الملعب؟ هل هي أفضل ما كانت عليه العام الماضي؟

الجواب: لم نجرب الملعب بعد، لقد تجولت فيه للتو. في ظاهر الأمر، يبدو أن كل شيء على ما يرام. دعونا نرى كيف سيكون الأمر مع الكرة. خاصة وأن الأمطار هطلت طوال اليوم تقريبا، لذا فهو على الأقل لن يكون صلبا. أعتقد أن الكرة يجب أن تتدحرج.

سؤال: ما رأيك في المعلومات التي تفيد بأن روسيا ستنتقل قريبا إلى الاتحاد الآسيوي؟

الجواب: حتى الآن، ليس لدينا مثل هذه المعلومات. ترددت أنباء عن ذلك، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات عن هذا الموضوع. من الواضح أن اللعب أفضل من عدم اللعب في أي مكان، لكن حتى الآن لا يوجد حل بهذا الشأن.

سؤال: ما رأيك، ما مدى فائدة مثل هذه المباريات الودية للمنتخب الروسي؟

الجواب: من دون أدنى شك، فإن المباريات مع منافسين مثل إيران مفيدة وضرورية بل وضرورية.

سؤال: في ما يتعلق بشارة القائد: هل سنرى كل شيء غدا أم يمكنك الكشف عن السر الآن؟

الجواب: لا أعرف من سيلعب غدا. أنا قررت بالنسبة لنفسي، لكن ربما يمرض شخص ما، أو أي شيء آخر. دعونا نأمل ألا يحدث هذا. سترون غدا.

سؤال: هل ستكون هناك أهمية كبيرة، لحضور عدد كبير من المتفرجين في الملعب غدا؟

الجواب: بطبيعة الحال! بالطبع، سيكون من الرائع اللعب في ملعب مكتظ، إذا حضر الكثير من المشجعين.

سؤال: لعب في روسيا بعض اللاعبين من إيران، ماذا يمكنك القول عنهم؟

الجواب: آزمون وعزة الله أثبتا وجودهما في روسيا من أفضل الجوانب. نعرف الكثير من لاعبي المنتخب الإيراني. إنهم لاعبون جيدون جدا.

سؤال: هناك ثلاثة وجوه جديدة في المنتخب خلال هذه المعسكرات التدريبية. ما الانطباع الذي تركوه؟

الجواب: لقد تحدثت مع جميع اللاعبين تقريبا. أما بالنسبة للوافدين الجدد، فهم ممتعون في المحادثة. في اللعبة، سنرى.

يذكر أن المنتخب الروسي سيواجه نظيره الإيراني مساء اليوم الخميس، على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران، والذي يتسع لأكثر من 78 ألف متفرج.

المصدر: "rfs.ru"