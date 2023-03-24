الكشف عن الطاقم التحكيمي للمواجهة الروسية العراقية

أعلن التحاد الروسي لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي الذي سيتولى مهمة إدارة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب روسيا وضيفه العراقي، يوم الأحد المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ.

واسندت مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيمي من أوزبكستان، برئاسة حكم الساحة الدولي أخرور ريسكولاييف، ويساعده مواطناه سانجار شايوسوبوف وأليشير عثمانوف.

وتم تعيين الروسي أرتيوم ليوبيموف حكما احتياطيا، للمباراة التي ستقام على ملعب "غازبروم أرينا"، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت العاصمة موسكو.

يذكر أن المنتخب الروسي خاض مباراة ودية ضد نظيره الإيراني (1-1) مساء أمس الخميس، على ملعب "آزادي" بالعاصمة طهران.

المصدر: "rfs.ru"