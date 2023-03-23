عرض غير تقليدي يهدد القطريين.. رجل أعمال فنلندي يقدم عرضا لشراء مانشستر يونايتد

أعلن رجل الأعمال الفنلندي، توماس زيلياكوس، اليوم الخميس، عن تقدمه بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأت عائلة غليزر الأمريكية، المالكة لمانشستر يونايتد، في نوفمبر مناقشة خيارات لبطل إنجلترا 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي، بعد 17 عاما من شرائه مقابل 790 مليون جنيه إسترليني نحو (968.30 مليون دولار) في صفقة ضخمة.

وأعلن توماس زيلياكوس، مؤسس ورئيس مجموعة "Mobile FutureWorks" في بيان مطول أصدره اليوم الخميس، عن عرض غير تقليدي، حيث سيمول نصف المبلغ المطلوب للاستحواذ على النادي، مع إتاحة الفرصة للجماهير لشراء النصف الآخر من خلال شركة جديدة قيد الإنشاء.

وتعهد رجل الأعمال الفنلندي أيضا بأن يتم منح كل مشجع يساهم في الوصول إلى تطبيق للإدلاء بصوته على جميع قضايا كرة القدم المتعلقة بنادي مانشستر يونايتد.

وقال زيلياكوس، الرئيس السابق لبطل دوري الدرجة الأولى الفنلندي "HJK Helsinki" والمالك السابق لنادي هوكي الجليد "Helsingin Jokerit" في بيانه: "يجب أن ينتمي أي ناد رياضي في النهاية إلى جماهيره. إن التطور الحالي، حيث يستولي الشيوخ المليارديريين والأوليغارشية على الأندية والسيطرة عليها كساحات للعب خاصة بهم، ليس اتجاها صحيا. القيمة السوقية الحالية للنادي أقل بقليل من 3.9 مليار دولار أمريكي. هذا يعني أنه إذا شارك كل مشجع للنادي في شرائه، فإن المبلغ الإجمالي لكل مشجع سيصل إلى أقل من 6 دولارات. عرضي مبني على المساواة مع المشجعين.

🗣️ - Thomas Zilliacus [#mufc bidder]: “My group will finance half of the sum needed to take over Man United and will ask the fans, through a new company created for this purpose, to contribute the other half. If each fan joins, that's less than $3 per fan.” pic.twitter.com/gJOj4HvAON — UtdXclusive (@UtdXclusive) March 23, 2023

وتابع: ستمول مجموعتي نصف المبلغ المطلوب للاستحواذ على النادي، وستطلب من الجماهير، من خلال شركة جديدة يتم إنشاؤها لهذا الغرض المحدد، المشاركة في النصف الآخر. إذا انضم كل معجب فهذا يعني أقل من 3 دولارات لكل معجب.

وأوضح: سيتمكن كل مشجع ينضم من الوصول إلى تطبيق يمكن له، من أي مكان في العالم، استخدامه للمشاركة والإدلاء بصوته عند اتخاذ قرار بشأن مسائل كرة القدم المتعلقة بالنادي. لن يتم اتخاذ أي قرارات غير مدعومة من قبل غالبية قاعدة المعجبين.

وقال: لا ينبغي أن يكون مانشستر يونايتد أفضل نادٍ لكرة القدم في العالم فحسب ، بل يجب أن يكون أيضًا النادي الرائد في العالم في العمل على وقف الإساءة والعنصرية وخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الملاعب الرياضية.

وختم بالقول: إذا نجحنا في عرضنا، فسنضمن أن مانشستر يونايتد، أفضل ناد لكرة القدم في العالم، سيعمل على أساس الاحترام والمساواة والكرامة والتنوع والوئام العرقي والديمقراطية، ومع قاعدة جماهيره العالمية المدرجة وتشارك في جميع القرارات".

واشتعل سباق السيطرة على مانشستر يونايتد مساء الأربعاء عندما منح صانعو الصفقات المختارون من شركة جليزر، مجموعة "Raine" المصرفية الأمريكية، تمديدا في اللحظة الأخيرة للموعد النهائي لتقديم العطاءات، الذي كان من المقر له يوم الأربعاء، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

وترك ذلك كل من مقدمي العطاءات المعلنين، القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وأغنى رجل في بريطانيا، السير جيم راتكليف ومجموعته "إنيوس"، يتدافعون لاتخاذ الخطوة التالية.

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عاجل:



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رائد الاعمال الفنلندي توماس زيلياكوس قدم عرضاً لشراء مانشستر يونايتد و يطمح للتفوق على القطريين pic.twitter.com/V4Iag2qDIu — EPL World (@EPLworld) March 23, 2023

وسحب الشيخ جاسم عرضه البالغ 5 مليارات جنيه إسترليني، الذي قدمه قبل الموعد النهائي، بينما اضطرت "إنيوس"، التي كانت على وشك تقديم عرض مماثل، إلى إعادة التفكير كما قالت "ذا صن".

ولا يزال من المتوقع تقديم العطاءات الثانية لمانشستر يونايتد لكنها قد تنخفض إلى أقل من السعر المطلوب الذي حددته عائلة غليزر.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن شركة إدارة الاستثمار الأمريكية "إليوت مانجمنت - Elliott Management"، التي كانت مملوكة سابقا لشركة إيه سي ميلان الإيطالي، قد قدمت عرضا لشراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد.

المصدر: وسائل إعلام