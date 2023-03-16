شاهد.. وفد عربي يصل مانشستر للتفاوض على شراء اليونايتد

وصل وفد قطري، اليوم الخميس، إلى مركز تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في "كارينغتون"، من أجل مواصلة التفاوض حول شراء النادي الإنجليزي العريق.

وأعلنت عائلة "غليزر" الأمريكية المالكة لفريق "الشياطين الحمر" في نوفمبر الماضي، عن نيتها بيع النادي الشهير، وتقدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني بعرض من أجل شراء النادي منافسا الملياردير البريطاني، السير جيم راتكليف.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وصول ممثلي الوفد القطري إلى مقر تدريبات النادي في ظل تطلعهم إلى شراء مانشستر يونايتد.

Representatives of the Qatari delegation arrive at the Manchester United training ground as they look to buy the club from the Glazers 📍pic.twitter.com/tIJcL28k4x — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 16, 2023

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وبدروه، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، على وجود الوفد القطري بمدينة مانشستر، وكتب "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "يعتقد الشيخ آل ثاني أن اقتراحهم هو الأفضل لمانشستر يونايتد، كما ورد في الأسبوع الماضي؛ مع خطط الاستثمار في النادي واللاعبين، ونظام الشباب والمرافق".

ويريد الشيخ جاسم شراء صاحب المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 5 مليارات جنيه إسترليني، وتسديد كل الديون المترتبة عليه، التي تقدر بنحو 480 مليون يورو، من أجل إعادة النادي إلى أمجاده الغابرة مرة أخرى.

المصدر: وكالات