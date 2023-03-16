مانشستر يونايتد بجدارة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

صعد فريق مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب مضيفه ريال بيتيس الإسباني، إثر فوزه عليه (1-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الخميس.

ووقع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على هدف الفوز الوحيد لفريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بينتو فيامارين" بمدينة إشبيلية.

وجدد مانشستر يونايتد بذلك فوزه على الفريق الإسباني، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب (4-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر، ليحجز مقعدا له بجدارة بين الثمانية الكبار في مسابقة "يوروبا ليغ".

المصدر: RT