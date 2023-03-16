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"العشق والغيرة".. مانشستر يونايتد "يعمق جراح" غوارديولا بنشر صور لـ"معشوقته"

الرياضة

AFP /LOIC VENANCE
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رد نادي مانشستر يونايتد سريعا على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول زيارة نجمة هوليوود الأمريكية جوليا روبرتس، لملعب "أولد ترافورد".

وفاجأ غوارديولا جميع الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على لايبزيغ الألماني (7-0) يوم الثلاثاء الماضي، بالحديث عن زيارة قديمة قامت بها قدوته جوليا روبرتس إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل الجار اللدود مانشستر يونايتد عام 2016.

وأعاد الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع "تويتر" نشر صور لزيارة جوليا روبرتس إلى ملعب "أولد ترافورد" في نوفمبر 2016، مع رمز تعبيري يشير للتباهي والغرور.

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وعلق مانشستر يونايتد على الصور بالقول: "للذكرى.. جوليا روبرتس جاءت لزيارة أولد ترافورد"، حيث التقت خلال الزيارة هي وأبناؤها ببعض لاعبي الفريق عقب مباراة وست هام التي أقيمت في ذلك اليوم وانتهت بالتعادل (1-1)".

المصدر: وسائل إعلام 

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