"جوليا روبرتس زارتنا في غرفة خلع الملابس".. كونتي يغيظ غوارديولا

تباهى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، بحضور نجمة الهوليود الأمريكية جوليا روبرتس مباراة لفريقه السابق تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" أمام مانشستر يونايتد.

وجاء تعليق كونتي على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قبل أيام قليلة، استرجع خلالها ذكريات زيارة النجمة جوليا روبرتس لملعب "أولد ترافود" معقل مانشستر يونايتد عام 2016.

وأعرب غوارديولا عن حزنه لعدم زيارتها لفريقه، مؤكدا أن مقابلتها أفضل من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "عندما كنت مدربا لتشيلسي في عام 2017، تعرفنا جميعا على جوليا روبرتس".

وأضاف: "جوليا حضرت مباراتنا ضد مانشستر يونايتد على ملعبنا (ستامفورد بريدج)، وبعد المباراة قمت بدعوتها لغرفة خلع الملابس وتعرفت على اللاعبين".

وتابع: "إنها لحظة لا تنسى بكل تأكيد أن تتعرف على هؤلاء المشاهير، ويجب أن أعلن تفوقي على غوارديولا".

واختتم بقوله: "بالتأكيد غوارديولا أحد أفضل المدربين في العالم ويطمح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن فريق توتنهام سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون (3-3)، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى نادي توتنهام بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل حتى الآن المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، بينما يشغل مانشستر سيتي حامل اللقب، المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 61 نقطة حصدها من 27 مباراة.

المصدر: وسائل إعلام