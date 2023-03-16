غوارديولا "الحزين" يتذكر فجأة نجمة هوليوود جوليا روبرتس.. ما القصة؟ (صور)

أدلى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بتصريحات مثيرة حول نجمة هوليوود الأمريكية جوليا روبرتس، بعد فوز فريقه (7-0) على لايبزيغ الألماني، بدوري أبطال أوروبا.

وفاجأ غوارديولا جميع الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي، بعد المباراة بالحديث عن زيارة قديمة قامت بها قدوته جوليا روبرتس إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل الجار اللدود مانشستر يونايتد عام 2016.

Globallookpress /imago sportfotodienst

وقال غوارديولا، بعد تأهل قيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة تواليا، مازحا: "أنا فاشل في دوري الأبطال. سأكشف لكم سرا. حتى لو فزت بدوري الأبطال 3 مرات تواليا، سأبقى فاشلا".

وأوضح المدرب الإسباني: "لدي 3 قدوات في حياتي، (أسطورة كرة السلة الأمريكي) مايكل جوردان، و(نجم الغولف الأمريكي) تايغر وودز، و(نجمة هوليوود) جوليا روبرتس".

وأضاف غوارديولا، الذي قاد السيتي للفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الأعوام (2018، 2019، 2021، 2022): "جاءت جوليا روبرتس إلى مانشستر، ليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرغوسون يحرز اللقب تلو الآخر (مع اليونايتد)، بل في فترة كنا فيها أفضل من يونايتد، خلال 4 أو 5 سنوات. قامت بزيارة يونايتد ولم تزرنا".

Globallookpress /imago sportfotodienst

وكانت روبرتس زارت ملعب "أولد ترافورد" في نوفمبر 2016 لمشاهدة مباراة فريق "الشياطين الحمر" ضد وست هام يونايتد، عندما نزلت إلى أرضية الملعب والتقطت صورا مع واين روني ومايكل كاريك وزملائهما.

Globallookpress /imago sportfotodienst

وواصل بيب غوارديولا بنوع من السخرية، أن ذلك الأمر ظل غصة في حلقه، وجعله يشعر بالفشل دائما، بعدما لم ينجح في مقابلة إحدى نجماته المفضلات عندما جاءت لزيارة مانشستر، قائلا: "حتى لو فزت بدوري الأبطال، لا يمكن لذلك (التقليل) من خيبة قدوم جوليا روبرتس إلى مانشستر وعدم زيارتنا وهي قدوتي. حتى لو فزت بدوري الأبطال لا يمكن مقارنة ذلك بخيبة الأمل التي تعرضت لها".

المصدر: وسائل إعلام