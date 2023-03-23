شهر رمضان.. قائمة أبرز الأندية المهنئة للمسلمين

هنأت أندية كرة القدم حول العالم المسلمين عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، بحلول شهر رمضان، الذي بدأ أول يوم منه اليوم الخميس 23 مارس 2023.

وكتب نادي ريال مدريد الإسباني العريق "تغريدة" عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: "يتقدم نادي ‎ريال مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير #مدريدستاس!".

🌙 يتقدم نادى #ريال_مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 🕌🤲

✨ كل عام وأنتم بخير#مدريدستاس! ✨#رمضان_كريم📿 pic.twitter.com/ZQKvjKsLm7 — ريال مدريد (@realmadridarab) March 22, 2023

كما هنأ القطب المدريدي الكروي الآخر، أتلتيكو مدريد، المسلمين بمناسبة شهر رمضان، عبر مقطع فيديو نشره لبعض لاعبيه:

ونشر القطب الآخر للكرة الإسبانية، نادي برشلونة مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي أيضا، قال فيه المدرب تشافي هيرنانديز وبعض لاعبي الفريق الكتالوني: "رمضان مبارك"، وعلق حساب "البلوغرانا": "نادي برشلونة يهنؤوكم بحلول شهر رمضان، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير!".

🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول شهر #رمضان



رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/zVbOWamH8S — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 22, 2023

ونشر حساب الدوري الإنجليزي الممتاز باللغة العربية صورة تحمل التهنئة، وعلق قائلا: "أهـلا رمضان":

وهنأ نادي ليفربول أحد أندية "البريمير ليغ"، المسلمين: "أقبلت علينا نسمات شهر رمضان الكريم ليفربول يرسل سلامه وتهنئته للأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير".

أقبلت علينا نسمات شهر رمضان الكريم 🌙



ليفربول يُرسل سلامه وتهنئته للأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير ♥️#رمضان_كريمpic.twitter.com/uI0rtihjeY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 22, 2023

وكتب الغريم التقليدي "للريدز" نادي مانشستر يونايتد: "هل هلاله شهر الخير الجميع في ‎يونايتد يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير".

✨ هل هلاله شهر الخير ✨



الجميع في #يونايتد يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير 🌙 pic.twitter.com/fJ5c1eQpwY — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 22, 2023

وبدوره، قال نادي بايرن ميونخ الألماني: "أهلا أهلا يا رمضان.. بعد الغيبة هلالك بان! من البايرن نتمنى لكم وعائلاتكم وأصدقائكم كل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك!".

أهلًا أهلًا يا رمضان.. بعد الغيبة هلالك بان! 🌙



من #البايرن نتمنى لكم وعائلاتكم وأصدقائكم كل الخير بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك! ❤️🕌 pic.twitter.com/XtLgrb9xmU — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 22, 2023

كما نشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي، "تغريدة" باللغة العربية، جاء فيها: "رابطة الدوري الإيطالي ترسل أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مبارك عليكم الشهر يا عشاق الكالتشيو".

رابطة الدوري الإيطالي ترسل أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 🌙



مبارك عليكم الشهر يا عشاق #الكالتشيو 😍🙌#رمضان_مباركpic.twitter.com/JxpPsG5D4n — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 22, 2023

وقدم نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، التهاني أيضا، عبر مقطع فيديو لبعض نجومه: "نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ❤️💙 #رمضان_كريمpic.twitter.com/80WK4wTLOL — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 22, 2023

المصدر: وكالات