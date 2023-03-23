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شهر رمضان.. قائمة أبرز الأندية المهنئة للمسلمين

الرياضة

شهر رمضان.. قائمة أبرز الأندية المهنئة للمسلمين
RT Legion-Media
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هنأت أندية كرة القدم حول العالم المسلمين عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، بحلول شهر رمضان، الذي بدأ أول يوم منه اليوم الخميس 23 مارس 2023.

وكتب نادي ريال مدريد الإسباني العريق "تغريدة" عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: "يتقدم نادي ‎ريال مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير #مدريدستاس!".

كما هنأ القطب المدريدي الكروي الآخر، أتلتيكو مدريد، المسلمين بمناسبة شهر رمضان، عبر مقطع فيديو نشره لبعض لاعبيه:  

ونشر القطب الآخر للكرة الإسبانية، نادي برشلونة مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي أيضا، قال فيه المدرب تشافي هيرنانديز وبعض لاعبي الفريق الكتالوني: "رمضان مبارك"، وعلق حساب "البلوغرانا": "نادي برشلونة يهنؤوكم بحلول شهر رمضان، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير!".

ونشر حساب الدوري الإنجليزي الممتاز باللغة العربية صورة تحمل التهنئة، وعلق قائلا: "أهـلا رمضان":

وهنأ نادي ليفربول أحد أندية "البريمير ليغ"، المسلمين: "أقبلت علينا نسمات شهر رمضان الكريم ليفربول يرسل سلامه وتهنئته للأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير".

وكتب الغريم التقليدي "للريدز" نادي مانشستر يونايتد: "هل هلاله شهر الخير الجميع في ‎يونايتد يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير".

وبدوره، قال نادي بايرن ميونخ الألماني: "أهلا أهلا يا رمضان.. بعد الغيبة هلالك بان! من البايرن نتمنى لكم وعائلاتكم وأصدقائكم كل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك!".

كما نشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي، "تغريدة" باللغة العربية، جاء فيها: "رابطة الدوري الإيطالي ترسل أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مبارك عليكم الشهر يا عشاق الكالتشيو".

وقدم نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، التهاني أيضا، عبر مقطع فيديو لبعض نجومه: "نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

المصدر: وكالات 

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