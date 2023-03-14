مونديال 2030.. المغرب يقدّم ترشيحا مشتركا مع دولتين

أعلن ملك المغرب محمد السادس تقديم ترشيح مشترك لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، في الذكرى المئة لانطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.

وقال الملك محمد السادس في رسالة تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي: "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وكانت أربع دول وهي: الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي قد أطلقت الشهر الماضي، ملفها الرسمي المشترك، تكريما لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو.

المصدر: وكالات