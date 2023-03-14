"يمنع ما حدث مع الجزائر".. تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم 2026

كشفت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، عن النظام الجديد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي ستقام في ثلاث دول وهي أمريكا والمكسيك وكندا.

ومن المنتظر أن يوافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هذا النظام في وقت لاحق من هذا اليوم.

وينتظر أن يشارك في النسخة الجديدة من المونديال 48 بطولة للمرة الأولى، حيث كان مونديال قطر هو النسخة الأخيرة التي تضم 32 منتخبا منذ كأس العالم 1998 في فرنسا.

وسوف تصبح عدد مباريات البطولة 104 بدلا من 64 مباراة مع تواجد 12 مجموعة كل مجموعة تضم 4 منتخبات، سيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة وأفضل 8 ثوالث إلى الدور الثاني من كأس العالم وهذا يقلل من فرص التواطؤ بين الفرق بالجولة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة ذلك بمثال في كأس العالم 1982 والذي سمي بـ "عار خيخون"، عندما "اتفقت" ألمانيا الغربية والنمسا فعليا على فوز الألمان بهدف لأن هذا سيقصي الجزائر من دور المجموعات، وبالتالي، استبعد "فيفا" تلك الفكرة.

وقرر الـ"فيفا" أيضًا أن يقتطع فترة الإعداد للبطولة من 23 يوما للمنتخبات إلى 16 يوما ليزيد أيام البطولة إلى 39 يوما بدلا من 28 كما حدث في قطر 2022.

بينما لم يتم الحسم في الوقت الحالي في كيفية توزيع المباريات الـ104 على البلدان الثلاثة المستضيفة للمونديال، أمريكا وكندا والمكسيك في عام 2026، لأنه بنظام 16 مجموعة كانت أمريكا ستنظم 60 مباراة وستحصل كندا والمكسيك على 10 لكل منهما.

المصدر: وسائل إعلام