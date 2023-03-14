مستجدات صادمة بشأن قضية "برشلونة ونغريرا"

كشفت تقارير إسبانية عن مفاجآت صادمة بشأن قضية المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة الإسباني إلى خوسيه إنريكيز نغريرا نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني.

وأكدت صحيفة "El Confidencial" أن مصلحة الضرائب الإسبانية خلصت إلى أن برشلونة استخدم ما يصل إلى 7 شركات تجارية مختلفة من أجل إيصال أكثر من سبعة ملايين يورو إلى نغريرا ونجله بين عامي 2001 و2018.

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وأكد تقرير الصحيفة الإسبانية أنه تم اكتشاف الشركات عند تحليل الحركات المحاسبية لنادي برشلونة، وأن شركتين كانتا تحت سيطرة نغريرا نفسه، وواحدة إلى نجله.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها المدعية العامة فيرجينيا سانشيز حتى الأسبوع الماضي عن ثلاث شركات أخرى، واحدة منها تحت قيادة نجل نغريرا.

وكان الادعاء الإسباني طلب من لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي مدربي برشلونة السابقين الإدلاء بشهادتهما في قضية نغريرا.

ويعود السبب في ذلك إلى الرغبة في تأكيد أو نفي وجود تقارير حول الحكام وصلت إلى أي منهما خلال تلك الفترة.

المصدر: "وسائل إعلام"