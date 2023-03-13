برشلونة يتلقى ضربة موجعة.. القضاء يبطل تسجيل عقد جافي

تلقى نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين ضربة موجعة من قبل التجارية رقم 12 في برشلونة، بشأن تسجيل العقد الجديد لنجم الفريق جافي.

وكان نادي برشلونة قد سجل عقد لاعبه الشاب جافي (18 عاما) في الشتاء الماضي، بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد أن رفضت رابطة "الليغا" قيده.

ورفعت "الليغا" دعوى قضائية ضد تسجيل عقد جافي بسبب أن برشلونة تجاوز الحد الأقصى من قانون اللعب المالي النظيف ولا يجوز له تسجيل لاعبين جدد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المحكمة أصدرت حكما اليوم الإثنين، بعدم أحقية برشلونة في تسجيل العقد الجديد لنجمه الصاعد، وأقرت بصحة موقف رابطة "الليغا".

وبناء على حكم المحكمة، تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد جافي ضمن الفريق الأول لبرشلونة، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب.

وسيكون برشلونة مجبرا على إعادة تسجيل جافي، ضمن فريق الشباب في الموسم الحالي.

وسيعود جافي إلى الرقم 30 القديم، بدلا من الرقم 6 مع "البلوغرانا"، حتى يتم الحكم النهائي وإصدار القرار، وهو ما أكدته رابطة الدوري الإسباني لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وسيكون جافي متاحا بالمجان في 30 يونيو المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة "الليغا".

يأتي كل ذلك بعد أيام من اتهام برشلونة برشوة الحكام ودفع مبالغ لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، بقيمة 1.4 مليون دولار في الفترة من 2016 إلى 2018.

المصدر: وسائل إعلام