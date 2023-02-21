كاسياس يذكر بيكيه بفضائح برشلونة.. وجيرارد يستشيط غضبا

تسبب إيكر كاسياس قائد ريال مدريد السابق في غضب جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة خلال تذكره فضائح البرسا على خلفية "فضيحة نجريرا".

وتحدث الثنائي عن قضية " نجريرا" والتي تسيطر على وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأسبوع الجاري عبر حساب بطولة "كينجز ليغ" التي يديرها بيكيه، عبر موقع "تويتش"، حيث تجادل الثنائي حول معاملة الحكام للغريمين خلال تلك الفترة.

ويأتي ذلك عقب الكشف عن قيام النادي الكتالوني بدفع المال إلى خوسيه إنريكيز نجريرا النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وقال بيكيه نجم برشلونة في ذلك الوقت: "برشلونة وريال مدريد استفادا كثيرا من الحكام"، قبل أن يجادل كاسياس الذي رحل عن النادي الملكي في 2015، بأن النادي الكتالوني حصل على المزيد من المزايا التحكيمية.

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وقال كاسياس في رده: "من المذهل أن فريقا ما لم يتم احتساب ركلة جزاء ضده أو تعرض أحد لاعبيه للطرد لمدة أكثر من عامين".

وواصل كاساسياس رده على بيكيه: "هل فشل المنافسون في الوصول إلى منطقة جزائكم عندما كنتم تلعبون التيكي تاكا الخاصة بكم؟".

يذكر أن كاسياس ترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني قبل أن ينسحب من سباق المنافسة عام 2020، فيما ينظر إلى بيكيه أنه سيكون رئيسا لبرشلونة في يوم من الأيام بعد اعتزاله الساحرة المستديرة.

المصدر: "وسائل إعلام"