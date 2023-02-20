رقم قياسي دفاعي لبرشلونة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على قادش في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز فريق برشلونة على ضيفه قادش 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة الـ22 بالليغا.

وعزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

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وأصبح فريق برشلونة أول فريق يخرج بشباك نظيفة في 17 مباراة خلال أول 22 جولة ببطولة الدوري الإسباني على مر التاريخ.

ولم يتلق برشلونة أي هدف ضد قادش، رغم تسجيل لاعبي الفريق الضيف لهدفين تم إلغاؤهما بداعي التسلل، وحرمانهم من التسجيل بواسطة القائم الأيسر.

وتلقت شباك برشلونة 7 أهداف فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، كأقوى خط دفاع في المسابقة.

المصدر: "وكالات"