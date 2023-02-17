مفاجأة جديدة في قضية رشوة برشلونة ورابطة الدوري الإسباني تحسم الجدل

فجرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، مفاجأة جديدة حول قضية رشوة برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

ونشرت الصحيفة البورفاكس الذي أرسله نيجريرا في 2018 إلى رئيس برشلونة وقتها، جوسيب ماريا بارتوميو، وتهديده بالكشف عن جميع المخالفات.



وأضافت الصحيفة: "بعدما أوقف برشلونة دفعه للأموال من أجل الحصول على المشورة التحكيمية، أرسل نيجريرا تهديده إلى بارتوميو".

إقرأ المزيد

وجاء نص تهديد نيجريرا إلى بارتوميو "إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن جميع مخالفات النادي الكتالوني التي حدثت ستظهر دون اعتبار، لا أعتقد أن فضيحة أخرى ستفيد البارسا".



وأشار التقرير إلى أن إجمالي مدفوعات برشلونة إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وصلت إلى 6 ملايين و659 ألفا و448 يورو، دون ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2001.

من جهته قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، الخميس، إنه لا يمكن فرض عقوبات رياضية على برشلونة بالمعنى الرياضي على الرغم من انتهاك لوائح تضارب المصالح.

وقال تيباس في فيديو نشرته "لا ليغا" الخميس: "يجب أن نوضح من البداية، لقد بحثنا بالأمر، لا يمكن فرض عقوبات تأديبية رياضية بسبب مرور خمس سنوات".

واعتبر أنه بالإمكان فرض عقوبات فقط في غضون ثلاث سنوات من وقوع الأحداث.

وأردف: "(العقوبة في ظل) الاختصاص الجنائي قضية أخرى" و"الآن مكتب المدعي العام يحقق في الأحداث التي وقعت وما إذا كانت هناك جريمة فساد محتملة بين الأفراد".

بدوره دافع برشلونة عن نفسه بقوله إنه كان يملك سابقا عقدا مع "مزود خارجي" للتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم المحترف.

المصدر: "وكالات"