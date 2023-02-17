النصر يخرج من عنق الزجاجة بفضل رونالدو (فيديو)
حقق نادي النصر فوزا صعبا على ضيفه التعاون (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وسجل هدفي "العالمي" كل من لاعب خط الوسط عبد الرحمن غريب، والمدافع عبد الله مادو، في الدقيقتين (17، 78) على الترتيب، بعد تمريرتين حاسمتين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
🎥 هدف النصر الأول— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
⚽️ عبدالرحمن غريب
#️⃣ #النصر_التعاونpic.twitter.com/AYC2qQDWdh
🎥 هدف النصر الثاني— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
⚽️ عبدالله مادو
#️⃣ #النصر_التعاونpic.twitter.com/0l0OEKscoB
بينما سجل لاعب خط الوسط الإسباني ألفارو ميدران هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 47 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.
🎥 هدف التعادل للتعاون— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
⚽️ ألفارو ميدران
#️⃣ #النصر_التعاونpic.twitter.com/sv0M4HUIoB
ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز، إلى 40 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق الأهداف أمام كل من الاتحاد والشباب (18 مباراة) صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
بينما توقف رصيد فريق التعاون عند 30 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.
المصدر: RT