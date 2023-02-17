رونالدو على رأس قائمة "العالمي".. فهل من أرقام قياسية جديدة؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" اليوم الجمعة، في تمام الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي، بالعاصمة الرياض، مباراة نادي النصر وضيفه التعاون، ضمن الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا (58 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة رونالدو:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

3- عبد الله مادو

5- عبد الإله العمري

13- جيسلان كونان

19- علي الحسن

18- لويز غوستافو

29- عبد الرحمن غريب

23- أيمن يحيى

14- سامي النجعي

كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_التعاون اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/UN1hyCFu5j — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 17, 2023

بينما اختار البرازيلي بريكليس شاموسكا (57 عاما)، المدير الفني لنادي التعاون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

1- مايلسون

2- محمد الغامدي

4- نالدو غوميز

14- حسن كادش

12- سليمان هزازي

18- أشرف المهديوي

10- ألفارو ميدران

9- سعد الناصر

7- فهد الرشيدي

17- أليخاندرو كاكو

3- لياندرو تاوامبا

وحصل النجم البرتغالي على أعلى تقييم في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن قاد فريقه لتحقيق فوز كاسح على الوحدة (4-0)، بإحرازه أهداف "العالمي" الأربعة.

وأصبح كريستيانو رونالدو (38 عاما)، أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين في المملكة.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة حصدها من 16 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف كل من الاتحاد (16 مباراة) والشباب (18 مباراة) صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

المصدر: RT