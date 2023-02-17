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رونالدو يقفز ليتجنب تهور مشجع نحوه (فيديو)

الرياضة

رونالدو يقفز ليتجنب تهور مشجع نحوه (فيديو)
twitter/AlNassrFC
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كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، أن يتعرض لإصابة بسبب تهور مشجع، قبيل المباراة أمام التعاون اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي.

حيث اقتحم مشجع أرضية ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، أثناء عمليات الإحماء للاعبي نادي النصر استعدادا للمباراة، وتوجه مسرعا نحو كريستيانو رونالدو، لالتقاط صورة معه، وانزلقت قدم المشجع، وكاد أن يصيب النجم البرتغالي.

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فقد انتبه رونالدو لما يقوم به المشجع المتهور، ورفع قدمه بسرعة، قبل أن يقوم أمن الملعب بالإمساك به وإخراجه من أرضية الملعب.

المصدر: RT 

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