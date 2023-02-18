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بالزي السعودي.. كريستيانو جونيور يتجول في أسواق الرياض مع العائلة (فيديو)

الرياضة

بالزي السعودي.. كريستيانو جونيور يتجول في أسواق الرياض مع العائلة (فيديو)
AFP /instagram/georginagio
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انتشر مقطع فيديو لعائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء السير داخل أحد المولات، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التسوق وشراء بعض الحاجيات.

ويظهر في الفيديو كريستيانو جونيور نجل رونالدو وهو يرتدي الزي السعودي، أثناء التجول رفقة ماريا أفيرو والدة النجم البرتغالي وباقي أفراد عائلته.

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ويبدو أن تأثير الثقافة السعودية بدأ يظهر على عائلة كريستيانو رونالدو، بعد استقرارهم في العاصمة السعودية الرياض، عقب انضمام "صاروخ ماديرا" إلى صفوف نادي النصر لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر.

المصدر: وسائل إعلام 

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