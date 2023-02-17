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السعودية.. رونالدو يحيي والدته من الملعب (فيديو)

الرياضة

السعودية.. رونالدو يحيي والدته من الملعب (فيديو)
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حرصت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، على حضور مباراة فريق نجلها النصر أمام ضيفه التعاون اليوم الجمعة، في العاصمة الرياض.

والتقطت عدسات الكاميرات النجم رونالدو وهو يحيي والدته في مدرجات ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، قبيل انطلاق مباراته أمام ضيفه التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

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وتعد هذه المرة الأولى التي تتواجد فيها والدة رونالدو في إحدى مباريات النصر منذ انتقاله إلى صفوف "العالمي" في أواخر ديسمبر 2022.

كما حرصت ماريا دولوريس فور وصولها إلى الرياض، على توثيق صورة لها مع حفيدها كريستيانو جونيو.

المصدر: RT 

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