ضجة "ساندوتش هامبورغر" نيمار.. وتعليق مدرب باريس سان جيرمان

كشف مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه، أنه رأى صور نجمه البرازيلي نيمار وهو يتناول وجبة سريعة "ساندوتش هامبورغر"، وتحدث معه ونقل له وجهة نظره.

وقال جالتيه في مؤتمر صحفي عقد اليوم قبل مواجهة ليل: "ما قاله مبابي عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ، بأنه يجب الأكل والنوم جيدا استعدادا لمباراة العودة، لا يختلف عما قاله كيليان في غرفة خلع الملابس".

وأضاف: "لقد تحدث مبابي بكل نضج وجدية، ولكن لا أريد الربط بين ما قاله وما فعله نيمار في مطعم للوجبات السريعة".

وأشار: "لقد رأيت صورة نيمار وتحدثت معه، ونقلت له وجهة نظري، لن أكشف بالطبع عن تفصيل ما دار بيننا. من حق نيمار أن يمارس هواياته في الإجازة، فهو يحب لعب البوكر".

¡Galtier se pronuncia! 🗣👀



"Hablé con Neymar y le dije lo que pensaba de la foto en la comida rápida, la conversación se quedará entre nosotros”.



“Tiene derecho en su día libre. Le gusta jugar al póker y tiene derecho a hacerlo”, dijo el DT del PSG.#FutbolRPCpic.twitter.com/bFbl9qblBu — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 17, 2023

وكشف جالتيه أنه تحدث عبر الهاتف أمس الخميس، مع رئيس النادي ناصر الخليفي، والمستشار الرياضي لويس كامبوس، مضيفا "كما تحدثت صباح اليوم مع بعض اللاعبين بشكل فردي".

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وأكد المدرب أن مبابي سيشارك في مباراة ليل، بعد غد الأحد في الدوري الفرنسي، قائلا: "نحن بحاجة للانتصار، فرصتنا في الفوز تكون أكبر في وجود كيليان".

وأتم "مواجهة ليل ستكون مختلفة عن الفوز عليهم (7-1) في الدور الأول، نعاني من غيابات بسبب الإصابات، نمر بمرحلة صعبة بسبب تراجع النتائج، بينما يتواجد ليل بين الخمسة الأوائل، وينافس على احتلال مركز يؤهله للمسابقات الأوروبية".

المصدر: وكالات