والد ميسي يحسم الجدل حول عودة البرغوث إلى برشلونة

صرح والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله خورخي يوم الخميس، بأنه من غير المرجح عودة نجله للعب مع برشلونة الإسباني بعد عامين من مغادرته ملعب "كامب نو" إلى باريس سان جرمان.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما)، مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي الصيف المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده.

واضطر النجم الأرجنتيني لمغادرة ملعب "كامب نو" صيف عام 2021، بعد فشل برشلونة، في تجديد عقده "البرغوث" بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وظهر خورخي في مدينة برشلونة خلال الساعات الماضية، لتتنبأ الصحف الإسبانية باحتمالية عودة ليو إلى كامب نو في الموسم المقبل.

لكن خورخي قال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعتقد أن ليو ميسي سيلعب لبرشلونة مرة أخرى، لم نتحدث مع لابورتا، ولا يوجد أي عرض منهم".

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في رؤية ابنه يلعب لبرشلونة مجددا، قال خورخي "الحياة تأخذ منعطفات كثيرة".

يذكر أن ليونيل ميسي انضم إلى أكاديمية برشلونة في سن الـ13 عاما، ليصبح أحد أساطير النادي، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في عام 2002 وحتى صيف 2021، وحقق معه 35 لقبا، مسجلا 672 هدفا خلال 778 مباراة بقميص "البلوغرانا" في جميع المسابقات.

المصدر: وكالات