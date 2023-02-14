بايرن ميونخ يسقط باريس سان جيرمان في عقر داره (فيديو)

خرج فريق بايرن ميونخ الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي كينغسيلي كومان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 53 من زمن اللقاء على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

🚨 هدف بايرن ميونيخ الاول كومان 🔥🔥pic.twitter.com/RKrPQRb0O5 — KinG £ (@xKGx__) February 14, 2023

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وخطا فريق بايرن ميونخ بذلك خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره يوم الأربعاء 8 مارس 2023، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة ميونخ.

المصدر: RT