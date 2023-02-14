التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان، وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر (37 عاما) صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي كريستوف غالتييه (56 عاما) المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه العملاق البافاري:

بينما اختار الألماني جوليان ناجيلسمان (35 عاما) المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيلة التالية، لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان:

المصدر: RT