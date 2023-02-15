رغم هزيمة "الأمراء".. مبابي يتوعد بايرن ميونخ

صرح مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بأن فريقه يعد المرشح الأبرز لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، رغم هزيمته أمام فريق بايرن ميونخ في لقاء الذهاب.

وسقط فريق باريس سان جرمان في عقر داره أمام العملاق البافاري بهدف وحيد في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وقال مبابي بعد المباراة: "تسألون من المرشح للتأهل في المباراة المقبلة؟ باريس سان جيرمان، كالعادة".

وفاجأ المهاجم الفرنسي الجميع بمشاركته في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ، بعد تعافيه من إصابة عضلية قبل الموعد المحدد.

وتعرض كيليان مبابي لإصابة خلال المباراة التي جمعت بين فريق باريس سان جيرمان ومضيفه مونبلييه (3-1)، مساء يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، في الثاني من شهر فبراير الجاري، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

كما أكد المدير الفني للفريق الفرنسي، كريستوف غالتيير، حينها صعوبة التحاق مبابي بمباراة بايرن ميونخ ضمن بطولة "التشامبيونز ليغ".

يذكر أن باريس سان جيرمان سيحل ضيفا على بايرن ميونخ يوم الأربعاء 8 مارس 2023، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة ميونخ، في لقاء الإياب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات