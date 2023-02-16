بعد عاصفة من الهجوم.. راموس يعتذر عن تصرفه المشين! (فيديو)

اعتذر الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان،عما ارتكبه بعد هزيمة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-1)، مساء الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة "RMC Sport" الفرنسية، أن راموس تواصل بشكل شخصي مع المصور الألماني، ليعتذر له عما بدر منه أثناء تحية جماهير نادي باريس سان جيرمان في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء".

ورصدت عدسات الكاميرات راموس وهو يقوم بدفع أحد المصورين بعنف بعدما اصطدم به خلال قيامه بتصوير تحية لاعبي فريق باريس سان جيرمان للجمهور في ملعب " Parc des Princes" عقب انتهاء المباراة.

Sergio Ramos beefing with some old photographers. Simply disgusting.pic.twitter.com/09hz84CPFV — Troll Sports (@TroIISports) February 15, 2023

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واستنكر الكثيرون ما فعله سيرخيو راموس، تجاه المصور الصحفي الذي كان يؤدي مهام عمله، حيث قوبل تصرفه بعاصفة هجوم من الألمان خصوصا في الأوساط الصحفية.

وستكون مهمة باريس سان جيرمان صعبة في تعويض هزيمته (0-1) عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ يوم الأربعاء 8 مارس المقبل، في لقاء الإياب ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وينتهي عقد سيرخيو راموس (36 عاما) مع باريس بنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير إمكانية انتقال الإسباني إلى صفوف النصر السعودي للعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد.

المصدر: وكالات