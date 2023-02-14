رونالدو يوجه رسالة رومانسية في عيد الحب

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، رسالة رومانسية لشريكته عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بمناسبة عيد الحب.

ونشر رونالدو صورة مشتركة مع جورجينا عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، مرفقة "بتدوينة" جاء فيها: "عيد حب سعيد يا معشوقتي.. محظوظ جدا لوجودك في حياتي".

وانتقل كريستيانو رونالدو الذي أكمل عامه الثامن والثلاثين يوم 5 فبراير الجاري، مع عائلته للعيش في العاصمة السعودية الرياض، بعد انضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد يمتد لسنتين ونصف حتى صيف 2025، براتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

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وحصل النجم البرتغالي على أعلى تقييم في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كاسح على الوحدة برباعية من دون رد من توقيع "صاروخ ماديرا".

وأصبح كريستيانو رونالدو، أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين في المملكة.

المصدر: "instagram/cristiano"