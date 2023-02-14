حملة جمع التبرعات لزلزال تركيا وسوريا.. قميص أي لاعب الأغلى حتى الآن في المزاد؟

نظم التركي ميريح ديميرال، مدافع نادي أتالانتا الإيطالي، حملة لجمع الأموال، من أجل دعم ضحايا الزلزال في بلاده، التي تعرضت له، يوم الاثنين الماضي، وتسبب في وفاة آلاف الأشخاص.

وقام ميريح ديميرال بوضع مجموعة من قمصان نجوم كرة القدم، في مزاد للبيع عبر موقع "Demiral"، من بينها قميصا النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى القفازات الموقعة لحارس المرمى الإيطالي والفائز بكأس العالم 2006، جيانلويجي بوفون.

Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu! @AhlatciHolding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını toplam 5 Milyon TL'ye satın aldı 🙏🏼



Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı. pic.twitter.com/04nuCXygME — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Son adam @gianluigibuffon



Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor.

Efsane'nin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz.



Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.



Katkıları için Deniz Agnelli'ye çok teşekkürler. pic.twitter.com/93GPWk9dgb — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 13, 2023

وقال ديميرال إن العائدات سيتم التبرع بها لمنظمة "أحباب" التركية التطوعية لمساعدة المحتاجين غير الحكومية، التي أسستها مغنية موسيقى الروك التركية الشهيرة هالوك ليفنت (54 عاما) في عام 2017.

وكذلك طرح الدولي التركي للبيع قمصان لاعبين مثل: الإنجليزي هاري كين (توتنهام)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، إذ نشر صورا للقمصان، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وشكر اللاعب التركي عددا من اللاعبين والمديرين التنفيذيين لكرة القدم لمساعدته في الحصول على التذكارات، بما في ذلك زميله الدولي التركي، هاكان تشالهان أوغلو، ولاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلكاي غوندوغان.

وجمع قميص رونالدو الذي وقع عليه مع نادي يوفنتوس الإيطالي، حتى الآن أكبر قدر من الأموال، إذ وصل إلى أكثر من 212 ألف دولار، وقال المدافع التركي في "تغريدته" إنه تحدث مع النجم البرتغالي الذي عبر عن حزنه على الوضع في تركيا.

ولعب ميريح ديميرال البالغ من العمر 24 عاما، 35 مباراة مع منتخب بلاده منذ عام 2018، وسجل خلالها هدفين، فيما شارك في 18 مباراة مع نادي أتالانتا، خلال الموسم الجاري.

المصدر: وسائل إعلام