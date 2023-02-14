زلزال تركيا وسوريا.. رسالة من كلمتين باللغتين التركية والعربية من "يويفا"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات بطولات الأندية الأوروبية هذا الأسبوع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وضرب زلازل مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الإثنين قبل الماضي، أدى إلى مقتل نحو 40 ألف شخص حتى الآن، وفقا لوكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تفاصيل تكريم ودعم المتضررين من الزلزال قبل مباريات الأدوار الإقصائية خلال الأسبوع الحالي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وتقرر أن يتم الالتزام بدقيقة صمت قبل كل مباراة عبر منافسات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع، بينما سيتم عرض لافتة تذكارية تحمل رسالة "نحن معكم" باللغتين التركية والعربية.

وأكد بيان صادر عن "يويفا" يوم أمس الإثنين، أنه يمكن ارتداء شارات سوداء حسب تقدير الفرق والحكام.

ويعد نادي طرابزون سبور التركي الوحيد الذي يشارك في منافسات "يويفا" هذا الأسبوع، حيث يستضيف بازل في مباراة الذهاب من ملحق دور الستة عشر لدوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم ناديا اسطنبول باشاك شهير وسيفاسبور إلى دور الستة عشر في تلك المسابقة بعدما فازا بالصدارة في مجموعتيهما، بينما وصل فنربخشه إلى نفس الدور في الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات