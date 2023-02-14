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العثور على جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد تحت أنقاض منزله

الرياضة

العثور على جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد تحت أنقاض منزله
Legion-Media
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لقي قائد المنتخب التركي لكرة اليد جمال كوتاهيا مصرعه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الجنوبي من البلاد وشمال سوريا.

وقال الاتحاد التركي لكرة اليد في بيان له: "بحزن عميق علمنا بوفاة جمال كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا".

ولعب كوتاهيا (32 عاما) مع فريق بلدية هاتاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية التي قضت نحبها خلال زلزال يوم 6 فبراير.

المصدر: وكالات 

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع