العثور على جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد تحت أنقاض منزله

لقي قائد المنتخب التركي لكرة اليد جمال كوتاهيا مصرعه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الجنوبي من البلاد وشمال سوريا.

وقال الاتحاد التركي لكرة اليد في بيان له: "بحزن عميق علمنا بوفاة جمال كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا".

Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/VDT1NMeAky — Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) February 13, 2023

It is with great sadness that we learned of the death of Türkiye men's team captain Cemal Kütahya and his five-year-old son Çınar, who were buried in rubble due to the devastating earthquakes that hit Türkiye and Syria on Monday. Kütahya was a key part of the indoor national team pic.twitter.com/4pz1vlyAdC — International Handball Federation (@ihf_info) February 14, 2023

ولعب كوتاهيا (32 عاما) مع فريق بلدية هاتاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية التي قضت نحبها خلال زلزال يوم 6 فبراير.

المصدر: وكالات