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السعودية.. رونالدو يوجه رسالة لسيدات "العالمي".. فيديو

الرياضة

السعودية.. رونالدو يوجه رسالة لسيدات 
twitter/AlNassrFC
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هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، سيدات نادي "العالمي" بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في أول نسخة للمسابقة تجرى بمشاركة 8 أندية.

وتوج "العالمي" باللقب بعد فوزه على نادي اليمامة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في الجولة الـ14 والأخيرة من الدوري.

وتربع نادي النصر على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على وصيفه نادي الهلال، وتلاهما الشباب في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة.

وغرد رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف مبروك لفريق النصر للسيدات على فوزه بالدوري الأول، يا له من إنجاز رائع".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عامًا) قد انضم إلأى صفوف "العالمي" للرجال في أواخر ديسمبر الماضي، بعقد لمدة سنتين ونصف حتى عام 2025.

وظهر النجم البرتغالي في 3 مباريات ضمن مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، ونجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، منها "سوبر هاتريك" في شباك نادي الوحدة.

المصدر: وكالات 

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