السعودية.. رونالدو يوجه رسالة لسيدات "العالمي".. فيديو

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، سيدات نادي "العالمي" بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في أول نسخة للمسابقة تجرى بمشاركة 8 أندية.

وتوج "العالمي" باللقب بعد فوزه على نادي اليمامة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في الجولة الـ14 والأخيرة من الدوري.

🎬 في آخـر لحظات الموسم

الـنـصـر يـحـسـم اللـقـب 🏆



#الدوري_الممتاز_للسيدات#معًا_نصنع_التاريخ 🇸🇦 pic.twitter.com/Ph3DfnO5sY — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) February 13, 2023

ثاني أقــوى هـجـوم في دورينا 🔝

بـ 64 هــدفًــا ⚽️



هدافة الفريق حصة العيسى بـ 15 ⚡️



🏆 #الدوري_الممتاز_للسيدات 2022-2023 pic.twitter.com/z8s498yTY0 — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) February 10, 2023

🎬 في آخـر لحظات الموسم

الـنـصـر يـحـسـم اللـقـب 🏆



#الدوري_الممتاز_للسيدات#معًا_نصنع_التاريخ 🇸🇦 pic.twitter.com/Ph3DfnO5sY — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) February 13, 2023

وتربع نادي النصر على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على وصيفه نادي الهلال، وتلاهما الشباب في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة.

🏆- النصر

🥈- الهلال

🥉- الشباب



🔢 إليكم جدول الترتيب لـ #الدوري_الممتاز_للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023 ⚽️🏆 pic.twitter.com/51sdaVIMiC — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) February 11, 2023

وغرد رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف مبروك لفريق النصر للسيدات على فوزه بالدوري الأول، يا له من إنجاز رائع".

Huge congratulations to @AlNassrFC_EN women’s team on their 1st league win. Such a fantastic achievement 🏆💛💙👏🏽 pic.twitter.com/X8kycfdqC0 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 12, 2023

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عامًا) قد انضم إلأى صفوف "العالمي" للرجال في أواخر ديسمبر الماضي، بعقد لمدة سنتين ونصف حتى عام 2025.

وظهر النجم البرتغالي في 3 مباريات ضمن مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، ونجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، منها "سوبر هاتريك" في شباك نادي الوحدة.

المصدر: وكالات