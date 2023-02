هجمة مرتدة نموذجية.. صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

- 10 seconds before Salah's goal Everton was extremely close to opening the score, but were denied by the post.



- 10 ثواني فقط كانوا الفارق بين هجمة إيفرتون وهدف الأسطورة محمد صلاح.



- هدف يُحسب لـ نونيز بسبب سرعته الجنونية .. وطبعا انهاء صلاح رائع pic.twitter.com/y5QBAdncJ7