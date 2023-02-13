صلاح يقود ليفربول للفوز في "ديربي الميرسيسايد"

عاد فريق ليفربول إلى سكة الانتصارات من بوابة "ديربي الميرسيسايد" إثر فوزه على جاره إيفرتون (2-0) مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض "الريدز" كل من المهاجمين المصري محمد صلاح والهولندي كودي جاكبو في الدقيقتين (36، 49) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الأولى في آخر 5 مباريات، بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويتقدم إلى المركز التاسع جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ".

بينما يشغل نادي إيفرتون المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 18 نقطة (22 مباراة).

في حين، يتربع فريق أرسنال، على عرش صدارة الدوري برصيد 51 نقطة حصدها من 21 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على حامل اللقب وصيفه مانشستر سيتي، الذي لعب 22 مباراة.

المصدر: RT