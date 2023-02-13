ليفربول.. التشكيلة الأساسية لـ"ديربي الميرسيسايد"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب "أنفيلد"، الذي يستضيف "ديربي الميرسيسايد" بين فريق ليفربول وجاره وغريمه اللدود إيفرتون.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (55 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، هذه المباراة الهامة ضد ضيفه إيفرتون، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإنجليزي، شون ديتشي (51 عاما)، المدير الفني لفريق إيفرتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

TONIGHT'S TOFFEES! 👊🔵



🔃 One change from the Arsenal win, as Simms replaces Calvert-Lewin up top#LIVEVEpic.twitter.com/aLSSARJlFX — Everton (@Everton) February 13, 2023

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، حصدها بعد 20 مباراة.

بينما يشغل نادي إيفرتون المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 18 نقطة (21 مباراة).

في حين، يتربع فريق أرسنال، على عرش صدارة الدوري برصيد 51 نقطة حصدها من 21 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على حامل اللقب وصيفه مانشستر سيتي، الذي لعب 22 مباراة.

المصدر: RT