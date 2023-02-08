السعودية تعرض على مصر واليونان تمويل منشآت مونديال 2030

كشفت تقارير عن قيام الإدارة السعودية بتقديم عرض سخي لمصر واليونان، يقضي بتحمل التكاليف الكاملة لبناء ملاعب مشروع تنظيم كأس العالم 2030، لقاء تنظيم 75 % من البطولة لصالح المملكة.

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وتعتزم السعودية التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان للترشح لتنظيم كأس العالم 2030، إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل ذلك المشروع المحتمل.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في تقرير جديد أن المملكة العربية السعودية عرضت دفع تكاليف بناء ملاعب جديدة في اليونان ومصر إذا اتفقتا على التعاون لاستضافة كأس العالم في غضون سبع سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية قدمت ذلك العرض، مقابل أن تحصل هي على تنظيم ¾ من مباريات كأس العالم 2030.

وأضافت بوليتيكو: "نقلاً عن مسؤولين كبار على دراية بالموضوع، تمت مناقشة العرض - الذي من المحتمل أن تبلغ قيمته مليارات اليورو في تكاليف البناء - في محادثة خاصة بين محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في صيف عام 2022".

وتابعت: "كما قال مسؤول كبير على علم بالمناقشات إن المملكة العربية السعودية مستعدة "لتحمل التكلفة الكاملة" لملاعب اليونان ومصر، لكن ستحصل المملكة على تنظيم 75 بالمائة من البطولة الضخمة التي ستضم 48 فريقًا".

ولم يتم توضيح رد اليونان ومصر على اقتراح السعودية المعني في تقرير بوليتيكو، التي واصلت قائلة: "من المؤكد أن الدول الثلاث تعمل الآن على اقتراح مشترك لاستضافة بطولة 2030.. تحاول السعودية استخدام ثروتها الفلكية لتنظيم المونديال من خلال إنشاء تحالف عبر 3 قارات مختلفة، واستغلال نظام التصويت بذكاء".

وأتمت: "في محاولة لإقناع أعضاء الفيفا بمزايا الاقتراح الذي تقوده السعودية، ستشهد البطولة إقامة مباريات في ثلاث قارات، مما يوفر التوازن الجغرافي. ولكن من غير المرجح أن ينجح عرض تنظيم كأس العالم في الشرق الأوسط، بعد ثماني سنوات فقط من استضافة قطر للبطولة".

وكانت تقارير صحفية خارجية قد أفادت في الفترة الماضية أن محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية قد تلقى الضوء الأخضر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للشروع في إجراءات الملف المشترك لتنظيم كأس العالم.

يُذكر أن دول إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا من أوروبا قد أعلنت في وقت سابق تنظيم ملف مشترك للترشح لتنظيم كأس العالم، بالإضافة لملف آخر من أمريكا الجنوبية، يضم دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن من سيستضيف كأس العالم 2030 في تصويت عام من قبل كونغرس الفيفا، المؤلف من أكثر من 200 اتحاد قاري من جميع أنحاء العالم.

المصدر: الشروق