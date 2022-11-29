السعودية تكشف مفاجأة حول كأس العالم 2030 مع مصر واليونان

تدرس السعودية تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030، بحسب وزير السياحة أحمد الخطيب.

الوزير السعودي كشف بمقابلة مع بلومبرغ في العاصمة الرياض أن بلاده "تدرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم بالشراكة مع مصر واليونان، ونتمنى أن يكون عرضا ناجحاً".

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وأضاف: "بالطبع ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية، وستكون جاهزة للحدث بالتأكيد. وأنا على يقين أن المملكة العربية السعودية ستمتلك أفضل الملاعب ومناطق المشجعين بحلول هذا التاريخ ".

محاولة استضافة كأس العالم، ستضاف إلى قائمة الأحداث الرياضية التي تستقطبها أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث تتطلع المملكة إلى فتح اقتصادها أمام السياح، وتنويع مصادر دخل البلاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.

المملكة ضمنت بالفعل تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، وسباق سيارات "فورمولا 1" سنوياً، والعديد من مباريات الملاكمة عالية المستوى.

المصدر: بلومبرغ