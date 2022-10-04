 
مباشر

أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030

الرياضة

أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twxp

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن أوكرانيا ستنضم لملف تنظيم كأس العالم 2030 المشترك المقدم من إسبانيا والبرتغال.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي منح موافقته على تلك الخطوة، وكذلك الحكومة المحلية في كل من البرتغال وإسبانيا،لاستضافة واحدة من مجموعات كأس العالم 2030.

إقرأ المزيد
قطر تنفق ضعف ما دفعته روسيا في مونديال 2018 بـ20 مرة
قطر تنفق ضعف ما دفعته روسيا في مونديال 2018 بـ20 مرة

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ستعلن رسميا من قبل رئيسي اتحادي كرة القدم في إسبانيا والبرتغال خلال مؤتمر صحفي سيقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء القادم.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية، أن هناك ‏3 ملفات تقدمت بطلب استضافة مونديال 2030، الملف الأول يضم كلا من أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، بينما يضم الملف الثاني إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، والملف الثالث السعودية ومصر واليونان.

يذكر أن قطر تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم، المقرر إقامتها في الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى الثامن عشر من ديسمبر 2022، فيما ستستضيف كندا وأمريكا والمكسيك نسخة 2026.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا