تعرف على جوائز كأس العالم للأندية 2022.. وما مردود الأندية العربية؟

ضمن نادي الأهلي المصري الحصول على مبلغ مليوني دولار، على الأقل، عقب بلوغه الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، المقامة حاليا في المغرب.

وجاء تأهل نادي الأهلي على حساب فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "طنجة".

وصعد نادي الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، وضرب موعدا فيه مع ريال مدريد بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة الرباط.

كما ضمن نادي الهلال السعودي الحصول على مليوني دولار، بوصوله أيضا إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ19 من مونديال الأندية، عقب فوزه على نادي الوداد الرياضي المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة المغربية الرباط.

وسيلعب نادي الهلال مع فريق فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "طنجة".

واكتفى نادي الوداد الرياضي، بجائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار.

وفي ما يلي جوائز مونديال الأندية 2022:

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المركز الأول: 5 ملايين دولار.

المركز الثاني: 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: مليونا دولار.

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار

المركز السادس: مليون دولار

المركز السابع: 500 ألف دولار.

المصدر: وكالات