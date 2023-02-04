كأس العالم للأندية.. الأهلي يضرب موعدا مع ريال مدريد (فيديو)

تأهل نادي الأهلي المصري للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، على حساب فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت.

ويدين "المارد الأحمر" بالفضل في انتصاره للاعبه محمد مجدي أفشة الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء على ملعب "طنجة" بالمغرب.

الأهلي 1 - 0 سياتل ساوندرز



هدف مجدي أفشة

pic.twitter.com/dT4aAvZAAt — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) February 4, 2023

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وصعد نادي الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، وضرب موعدا فيه مع ريال مدريد بطل أوروبا.

بينما ستجمع المباراة الثانية للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، نادي الهلال السعودي مع فريق فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "طنجة".

يذكر أن ريال مدريد بطل أوروبا، وفريق فلامنغو (البرازيل) بطل "كأس ليبرتادوريس" في أمريكا الجنوبية، سيبدآن مشوارهما في مونديال الأندية من الدور قبل النهائي مباشرة.

المصدر: RT