كأس العالم للأندية.. تشكيلة الأهلي وسياتل ساوندرز والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، صوب ملعب "طنجة" بالمغرب، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور صافرة بداية المباراة، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال الأندية 2022، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت المغرب، و(17:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (62 عاما) المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانغ - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمود كهربا.

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة سياتل ساندرز ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 💪🦅#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/BpL2q9lgNV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2023

بينما اختار الأمريكي بريان شميتزر (60 عاما) المدير الفني لنادي سياتل ساوندرز (بطل أمريكا الشمالية)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

وسيكون الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز على موعد في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد بطل أوروبا.

ويشارك نادي الأهلي في النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، بصفته وصيفا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022، بينما يشارك حامل اللقب القاري الوداد المغربي كبطل دوري الدولة المستضيفة لمونديال الأندية.

ويستضيف المغرب مونديال الأندية 2022، اعتبارا من يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري، ولغاية 11 فبراير 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

تملك "قناة SSC" السعودية حق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية، وتعتبر قناة الرياضية المغربية لها من القنوات الناقلة لمباراة الهلال عبر البث الأرضي، وهي من القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية باعتبار أن المغرب هي الدولة المضيفة لكأس العالم للأندية.

وتنقل المباراة أيضا القناة الرياضية المغربية "arryadia tnt hd TNT" المشفرة.

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تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4.

المصدر: وكالات